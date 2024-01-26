Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по завершении сезона.

Об этом он объявил в специальном обращении к болельщикам команды.

Вместе с немецким специалистом клуб покинут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру. Свое решение Клопп объяснил тем, что у него заканчиваются силы.

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