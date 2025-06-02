РЖД перейдет на российский софт к 2030 году

Компания «РЖД» намерена полностью перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 году. Об этом рассказал заместитель гендиректора организации Евгений Чаркин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА Новости.

По словам Чаркина, «РЖД» завершит переход на российский софт по всем «бизнес-критичным системам» за 2027 год.

«А полный отказ, я думаю, что это 2030 год», - подчеркнул топ-менеджер.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 80% компаний в России должны будут перейти на отечественное ПО к 2030 году.

