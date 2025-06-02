СМИ: Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного СКА

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг покинет свой пост. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным канала, такое решение принял новый совет директоров СКА. Ожидается, что официально об уходе тренера объявят 2 июня.

Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года.

Ранее совет директоров и операционный менеджмент клуба сложили полномочия, напоминает 360.ru. Решение было принято из-за «невыполнения целей», поставленных перед СКА в двух последних сезонах Континентальной хоккейной лиги. Новым главой совета директоров стал зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, гендиректором клуба - Никита Стеничкин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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