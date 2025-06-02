Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов
2 июня 202511:05
Глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил за запрет вейпов в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Наверное, регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение», - поделился министр.
Алиханов подчеркнул, что он поддерживает тотальный запрет этой продукции.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о штрафах в размере до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru