Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов

Глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил за запрет вейпов в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Наверное, регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение», - поделился министр.

Алиханов подчеркнул, что он поддерживает тотальный запрет этой продукции.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о штрафах в размере до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретВейпыМинпромторг

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