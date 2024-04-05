Главный тренер футбольной сборной Казахстана возглавил грозненский «Ахмат»

Возглавляющий сборную Казахстана Магомед Адиев был назначен на пост главного тренера ФК «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды из Грозного.

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В сообщении говорится, что Адиев является воспитанником чеченского футбола. В качестве игрока он выигрывал с «Ахматом» Кубок России.

«Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб... его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», - заключили в «Ахмате».

Срок контракта с 46-летним Адиевым не уточняется.

Ранее новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» был назначен Мурад Мусаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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