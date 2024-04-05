Главный тренер футбольной сборной Казахстана возглавил грозненский «Ахмат»
Возглавляющий сборную Казахстана Магомед Адиев был назначен на пост главного тренера ФК «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды из Грозного.
В сообщении говорится, что Адиев является воспитанником чеченского футбола. В качестве игрока он выигрывал с «Ахматом» Кубок России.
«Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб... его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», - заключили в «Ахмате».
Срок контракта с 46-летним Адиевым не уточняется.
Ранее новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» был назначен Мурад Мусаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главный тренер футбольной сборной Казахстана возглавил грозненский «Ахмат»
- Турция с 8 апреля приостанавливает участие в ДОВСЕ
- Власти Островов Кука объявили о намерениях отделиться от Новой Зеландии
- Музыкальный центр Юрия Башмета открыли в Барнауле
- «Пощекотавшую» «Родину-мать» девушку приговорили к исправительным работам
- В России создадут индекс гостеприимства для оценки качества туризма
- Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за санкций Сеула
- В России на уличных экранах будут показывать старты космических ракет
- Илон Маск упрекнул Вашингтон в поддержке Киева на фоне проблем на границе США
- Украина ввела санкции против 86 российских предприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru