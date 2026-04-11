Главному тренеру «Балтики» Талалаеву провели операцию на желудочно‑кишечном тракте
Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
В официальном Telegram-канале объединения говорится, что хирургическое вмешательство состоялось накануне. По данным источника, операция прошла в соответствии с намеченным планом.
Отмечается, что состояние Талалаева оценивается как положительное. Известно, что решение о выписке тренера будет приниматься на следующей неделе и зависит от показателей его здоровья.
Горячие новости
