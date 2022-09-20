Главного тренера украинской сборной по футболу оштрафовали после жалобы РФС

УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Александра Петракова в ответ на жалобу РФС. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Павелко отметил, что в требовании о дисквалификации Петракова РФС отказали. Он уточнил, что УЕФА вынес наставнику предупреждение и назначил незначительный штраф.

Ранее Андрей Павелко заявил, что Евро-2024 состоится без участия российских спортсменов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

