Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря

17 мая на Земле началась магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Синоптик объяснил, что накануне на космическую погоду Земли оказал влияние солнечный ветер. По его словам, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь класса G1.

Леус отметил, что это продлится до понедельника 19 мая.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что магнитные бури больше всего влияют на людей с сосудистыми заболеваниями, передает RT.

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ФОТО: ТАСС
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