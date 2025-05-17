Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря
17 мая на Земле началась магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик объяснил, что накануне на космическую погоду Земли оказал влияние солнечный ветер. По его словам, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь класса G1.
Леус отметил, что это продлится до понедельника 19 мая.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что магнитные бури больше всего влияют на людей с сосудистыми заболеваниями, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря
- Писториус призвал готовиться к заключению перемирия между Россией и Украиной
- Путин поздравил Токаева с днем рождения
- СМИ: США хотят переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию
- В Узбекистане рабочие попытались украсть золото с завода на $161,7 тысячи
- В США заявили, что стратегия истощения России провалилась
- Рейс Горно-Алтайск - Москва вынужденно сел в Новосибирске
- В ДТП с автомобилем полиции под Нижним Новгородом погиб человек
- Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая
- Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru