Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря

Синоптик объяснил, что накануне на космическую погоду Земли оказал влияние солнечный ветер. По его словам, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь класса G1.

Леус отметил, что это продлится до понедельника 19 мая.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что магнитные бури больше всего влияют на людей с сосудистыми заболеваниями, передает RT.