Глава СБР Майгуров: У российских биатлонистов нет проблем с патронами

Напомним, допустивший восемь промахов и занявший 23-е место в масс-старте на Кубке международной лиги клубного биатлона чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков объяснил неудачу на стрельбище качеством патронов.

Заявил о дефиците патронов и двукратный призер Олимпийских игр Александр Логинов. По его словам, вместо прежних 15-20 партий сейчас перед сезоном удается отстрелять от силы 3-4 партии.

Майгуров подчеркнул, что не стоит ориентироваться на «эмоциональное интервью» одного спортсмена. Президент СБР добавил, что проблемы могут быть у отдельных спортсменов, но вовсе не у всех атлетов.

Ранее Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты в сезоне-2013/14 российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, в том числе лишил их наград, заработанных на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

