Глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» задолжали миллиард рублей
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал компании «РТ-Капитал» миллиард рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По его словам, выделяемые на развитие команды субсидии от правительства региона могли бы быть направлены на погашения задолженности, однако были направлены на другие цели.
«Деньги шли определённым способом, который я считаю квазикоррупционным, на предпринимательскую деятельность каких-то предпринимателей из Москвы», - указал Федорищев.
Губернатор добавил, что как только будет найдена возможность, то клуб отдаст долг как можно быстрее.
Ранее Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, а также обвинил руководство клуба «Крылья Советов» в даче взяток арбитрам, сообщает RT.
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