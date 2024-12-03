Глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» задолжали миллиард рублей

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал компании «РТ-Капитал» миллиард рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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По его словам, выделяемые на развитие команды субсидии от правительства региона могли бы быть направлены на погашения задолженности, однако были направлены на другие цели.

«Деньги шли определённым способом, который я считаю квазикоррупционным, на предпринимательскую деятельность каких-то предпринимателей из Москвы», - указал Федорищев.

Губернатор добавил, что как только будет найдена возможность, то клуб отдаст долг как можно быстрее.

Ранее Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, а также обвинил руководство клуба «Крылья Советов» в даче взяток арбитрам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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