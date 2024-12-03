Глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» задолжали миллиард рублей

По его словам, выделяемые на развитие команды субсидии от правительства региона могли бы быть направлены на погашения задолженности, однако были направлены на другие цели.

«Деньги шли определённым способом, который я считаю квазикоррупционным, на предпринимательскую деятельность каких-то предпринимателей из Москвы», - указал Федорищев.

Губернатор добавил, что как только будет найдена возможность, то клуб отдаст долг как можно быстрее.

Ранее Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, а также обвинил руководство клуба «Крылья Советов» в даче взяток арбитрам, сообщает RT.

