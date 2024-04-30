Глава РПЛ предложил запретить выступать в лиге игрокам с судимостью

Игрокам с судимостью нужно запретить выступать в Российской премьер-лиге, считает президент РПЛ Александр Алаев. Функционера цитирует «РБ Спорт».

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Алаев отметил, что соответствующий инструмент будет разработан вместе с Российским футбольным союзом (РФС). Он призвал дождаться окончания текущего сезона.

«Это тонкий вопрос - признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», - заявил глава российской премьер-лиги.

В феврале голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае. Суд Амстердама заочно приговорил его к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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