Глава РПЛ предложил запретить выступать в лиге игрокам с судимостью
Игрокам с судимостью нужно запретить выступать в Российской премьер-лиге, считает президент РПЛ Александр Алаев. Функционера цитирует «РБ Спорт».
Алаев отметил, что соответствующий инструмент будет разработан вместе с Российским футбольным союзом (РФС). Он призвал дождаться окончания текущего сезона.
«Это тонкий вопрос - признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», - заявил глава российской премьер-лиги.
В феврале голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае. Суд Амстердама заочно приговорил его к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru