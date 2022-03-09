Глава РПЛ Хачатурянц нашелся за пределами России

При этом он отметил, что находится за рубежом «по личным обстоятельствам», не уточнив конкретную страну пребывания.

По данным СМИ, Хачатурянц уже несколько недель не появляется в России. По некоторым данным, глава РПЛ уехал в Великобританию ещё в середине февраля.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

