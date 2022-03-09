Глава РПЛ Хачатурянц нашелся за пределами России

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц находится за пределами России и не собирается возвращаться до 20 марта, сообщает «Чемпионат».

«Я постоянно на связи с коллегами и клубами. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», - сказал Хачатурянц изданию.

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При этом он отметил, что находится за рубежом «по личным обстоятельствам», не уточнив конкретную страну пребывания.

По данным СМИ, Хачатурянц уже несколько недель не появляется в России. По некоторым данным, глава РПЛ уехал в Великобританию ещё в середине февраля.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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