Глава РФС: сборная России весной сыграет матч с европейской командой

По его словам, РФС ведет переговоры с «достаточно большим количеством сборных». Он уточнил, что потенциальные соперники заинтересованы сформировать календарь игр на март.

«Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим», - цитирует Митрофанова ТАСС.

После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и клубы от участия в соревнованиях.

Сборная России по футболу в товарищеском матче 20 ноября разгромила команду Кубы со счетом 8:0, напоминает «Радиоточка НСН».

