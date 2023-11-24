Глава РФС: сборная России весной сыграет матч с европейской командой
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести матч между национальной сборной и командой одной из стран Европы, рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
По его словам, РФС ведет переговоры с «достаточно большим количеством сборных». Он уточнил, что потенциальные соперники заинтересованы сформировать календарь игр на март.
«Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим», - цитирует Митрофанова ТАСС.
После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и клубы от участия в соревнованиях.
Сборная России по футболу в товарищеском матче 20 ноября разгромила команду Кубы со счетом 8:0, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru