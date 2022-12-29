Глава МОК: Видны обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Он напомнил о принятии Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития» от 1 декабря. Бах указал, что такие «обнадеживающие признаки» дают основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать «нашу объединяющую миссию».
Ранее, в конце февраля, многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники
- Армения обратилась в Международный суд ООН из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора
- Глава МОК: Видны обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян
- Зеленский подписал закон, усиливающий контроль государства над СМИ
- В Московском планетарии рассказали о январском звездопаде и самом большом Солнце в году
- В ряде городов ЛНР отменили комендантский час на Новый год и Рождество
- Пассажиров рейса Москва – Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту
- Офис Зеленского заявил об одинаковом с США видении прекращения конфликта
- Москвичам синоптики пообещали «рубиновый» январь
- Белоруссия потребовала от Украины расследовать инцидент с ракетой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru