Глава МОК: Видны обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

МОК: Макрон считает, что в Олимпиаде-2024 должны участвовать все страны

Он напомнил о принятии Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития» от 1 декабря. Бах указал, что такие «обнадеживающие признаки» дают основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать «нашу объединяющую миссию».

Ранее, в конце февраля, многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортсменыМОК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры