Глава МОК: Видны обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян

Он напомнил о принятии Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития» от 1 декабря. Бах указал, что такие «обнадеживающие признаки» дают основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать «нашу объединяющую миссию».

Ранее, в конце февраля, многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

