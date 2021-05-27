Глава МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении.

«Могу заверить, что соревнования могут быть и будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии», - сказал Бах, которого цитирует ТАСС.

Глава МОК подчеркнул, что Токио – лучшая из олимпийских столиц по уровню готовности к Играм. При этом он отметил важность вакцинирования.

Ранее японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала их отменить. Издание считает, что ситуация с пандемией коронавируса угрожает общественной безопасности. Из-за этого проведение Олимпиады не представляется целесообразным.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустила, что МОК может перенести Игры. По ее мнению, жесткие коронавирусные ограничения на Олимпиаде в Токио могут негативно сказаться на спортсменах, кроме того, этим можно манипулировать.

