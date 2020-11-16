Глава МОК и премьер Японии подтвердили проведение Олимпиады в Японии в 2021 году

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года. Речь об этом шла в ходе их встречи в Токио, сообщает агентство Kyodo. На ней обсуждался ход подготовки к летней Олимпиаде, которая в этом году была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Бах подчеркнул, что зрители смогут присутствовать на стадионах во время соревнований, пишут «Известия».

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Ранее, сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность избежать двухнедельного карантина для въезжающих на Олимпиаду иностранцев. Однако им придется предъявить при въезде в страну несколько справок об отрицательных тестах на коронавирус, передает RT.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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ФОТО: pxhere.com
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