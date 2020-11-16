Глава МОК и премьер Японии подтвердили проведение Олимпиады в Японии в 2021 году
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года. Речь об этом шла в ходе их встречи в Токио, сообщает агентство Kyodo. На ней обсуждался ход подготовки к летней Олимпиаде, которая в этом году была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Бах подчеркнул, что зрители смогут присутствовать на стадионах во время соревнований, пишут «Известия».
Ранее, сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность избежать двухнедельного карантина для въезжающих на Олимпиаду иностранцев. Однако им придется предъявить при въезде в страну несколько справок об отрицательных тестах на коронавирус, передает RT.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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