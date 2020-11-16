Глава МОК и премьер Японии подтвердили проведение Олимпиады в Японии в 2021 году

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года. Речь об этом шла в ходе их встречи в Токио, сообщает агентство Kyodo. На ней обсуждался ход подготовки к летней Олимпиаде, которая в этом году была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Бах подчеркнул, что зрители смогут присутствовать на стадионах во время соревнований, пишут «Известия».