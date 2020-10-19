Британия обвинила Россию в кибератаках на организаторов Олимпиады в Токио
Великобритания обвинила Россию в попытках сорвать с помощью кибератак Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, сообщает агентство Рейтер.
Британские власти заявили, что подразделение ГРУ якобы проводило киберразведку против организаторов игр и их спонсоров. О типах и результатах кибератак не сообщается, однако отмечается использование поддельных сайтов и аккаунтов, которые в дальнейшем могли быть применены для взлома.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил «действия ГРУ», назвав их «циничными и безрассудными». Глава британского МИД отметил, что заявление властей было согласовано с другими странами с тем, чтобы противодействовать действиям России.
Ранее в США шестерых россиян обвинили в хакерских атаках и распространении вируса NotPetya.
Россия в декабре была отстранена от участия в мировых спортивных мероприятиях на четыре года из-за многочисленных нарушений, связанных с применением допинга. Кибератаки на Олимпиаду в Токио, по мнению западных экспертов, были последними из всех попыток взлома, организованных Россией после допингового скандала. Российские власти неоднократно опровергали эти обвинения.
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