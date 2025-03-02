Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской спортсменке Прохоровой
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Варваре Прохоровой значок в виде сердца с олимпийскими кольцами. Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.
Прохорова сейчас находится в Швейцарии, где с 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.
По словам Прохоровой, 2 марта за завтраком она встретила Баха и тот подарил ей значок.
Ранее исполнительный совет МОК утвердил отставку Баха с поста члена организации. В сообщении на официальном сайте МОК говорится, что отставка вступит в силу 23 июня, после передачи полномочий новому президенту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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