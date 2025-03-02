Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской спортсменке Прохоровой

Прохорова сейчас находится в Швейцарии, где с 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.

По словам Прохоровой, 2 марта за завтраком она встретила Баха и тот подарил ей значок.

Ранее исполнительный совет МОК утвердил отставку Баха с поста члена организации. В сообщении на официальном сайте МОК говорится, что отставка вступит в силу 23 июня, после передачи полномочий новому президенту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

