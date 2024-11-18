Глава Минспорта заявил о сближении позиций с МОК
Глава Минспорта России Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций Москвы с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Дегтярев отметил, что диалог со спортивными функционерами ведется по разным каналам непублично. «Нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиции МОК по отношению к нам», — подчеркнул министр спорта.
Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что Россию отстранили от международных соревнований, так как она не уважала олимпийское перемирие в 2022 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Google в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию
- КХЛ объявила дату старта чемпионата по хоккею 3х3
- Туры на пивной курорт на Кубани забронировали 8 тысяч человек
- СМИ: Умер известный российский художник Чесноков-Ладыженский
- Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ
- Глава Минспорта заявил о сближении позиций с МОК
- СМИ: Выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре
- Госдума предлагает обязать круг мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку
- Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории
- Росреестр констатировал снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru