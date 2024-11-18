Глава Минспорта заявил о сближении позиций с МОК

Дегтярев отметил, что диалог со спортивными функционерами ведется по разным каналам непублично. «Нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиции МОК по отношению к нам», — подчеркнул министр спорта.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что Россию отстранили от международных соревнований, так как она не уважала олимпийское перемирие в 2022 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

