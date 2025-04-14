Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде

Спортсмены из России смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» на образовательной программе «Мастерская управления событиями».

Глава Минспорта напомнил, что недавно Российский спортивный студенческий союз возглавил Сергей Крюков - «парень молодой, энергичный».

«Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU (Международной федерации университетского спорта. - НСН), и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет», - рассказал Дегтярев.

Министр подчеркнул, что уже есть соответствующая договоренность.

Российские и белорусские спортсмены не участвовали в зимней Универсиаде нынешнего года, международные федерации не предоставили им возможность отобраться на турнир.

Ранее Михаил Дегтярев сообщил о начале разработки кодекса этики отечественного спорта, напоминает RT.

