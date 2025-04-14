Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде
Спортсмены из России смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» на образовательной программе «Мастерская управления событиями».
Глава Минспорта напомнил, что недавно Российский спортивный студенческий союз возглавил Сергей Крюков - «парень молодой, энергичный».
«Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU (Международной федерации университетского спорта. - НСН), и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет», - рассказал Дегтярев.
Министр подчеркнул, что уже есть соответствующая договоренность.
Российские и белорусские спортсмены не участвовали в зимней Универсиаде нынешнего года, международные федерации не предоставили им возможность отобраться на турнир.
Ранее Михаил Дегтярев сообщил о начале разработки кодекса этики отечественного спорта, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
- Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа 2» выйдет в России в мае
- Алжир вышлет 12 французских дипломатов
- Трамп призвал лишить лицензии CBS за сюжеты об Украине и Гренландии
- В Белгородской области уничтожили два украинских дрона
- На внутренней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
- Глава МИД Ирана посетит Москву
- МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний граждан республики в Москве
- Мальчика, ранившего одноклассницу ручкой, хотят поместить в спецучреждение
- Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru