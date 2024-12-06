Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев выдвинут на пост главы ОКР
6 декабря 202416:43
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России, сообщает «Российская газета».
В пятницу, 6 декабря, исполком ОКР включил его в список кандидатов на пост главы организации.
Как отмечается, Дегтярева выдвинули 33 члена ОКР.
Ранее Станислав Поздняков объявил об отставке с поста главы ОКР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru