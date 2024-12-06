Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев выдвинут на пост главы ОКР

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России, сообщает «Российская газета».

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В пятницу, 6 декабря, исполком ОКР включил его в список кандидатов на пост главы организации.

Как отмечается, Дегтярева выдвинули 33 члена ОКР.

Ранее Станислав Поздняков объявил об отставке с поста главы ОКР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинспортКандидатыОКРМихаил Дегтярев

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