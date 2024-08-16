Глава Минспорта: Хлопать дверью и уходить из МОК не будем

Россия не намерена разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявил министр спорта страны Михаил Дегтярев, сообщает «Матч ТВ».

Глава МОК заявил, что не будет переизбираться на новый срок

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — указал глава Минспорта.

В октябре прошлого года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения олимпийских советов Донецкой,Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской структуры на решение международного комитета, отметив, что МОК «не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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