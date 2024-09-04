Глава Минспорта Дегтярев заявил о работе по возвращению России на Олимпиаду
Россия вернется на Олимпийские игры, считает министр спорта Михаил Дегтярев. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, пишет РБК.
Как отметил глава Минспорта, он занимает взвешенную позицию «и всех к этому призывает».
«Хватит уже оскорблять друг друга, потрясать кулаками. Надо спокойно работать по возвращению, во-первых, Олимпийского комитета России в семью МОК, и далее — уже по федерациям», — заявил Дегтярев.
Также министр назвал несправедливыми негативные высказывания в адрес спортсменов из России, которые приняли участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Дегтярев подчеркнул, что атлеты не меняли гражданство и не отзывались от флага, «его их лишили».
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что МОК «грубо попирает олимпийские идеалы», а руководство комитета вместо борьбы за права атлетов, целостность и универсальность олимпийского движения занимается «сохранением статуса, власти и финансового благополучия», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru