Глава Минспорта Дегтярев заявил о работе по возвращению России на Олимпиаду

Россия вернется на Олимпийские игры, считает министр спорта Михаил Дегтярев. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, пишет РБК.

Глава Минспорта: Хлопать дверью и уходить из МОК не будем

Как отметил глава Минспорта, он занимает взвешенную позицию «и всех к этому призывает».

«Хватит уже оскорблять друг друга, потрясать кулаками. Надо спокойно работать по возвращению, во-первых, Олимпийского комитета России в семью МОК, и далее — уже по федерациям», — заявил Дегтярев.

Также министр назвал несправедливыми негативные высказывания в адрес спортсменов из России, которые приняли участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Дегтярев подчеркнул, что атлеты не меняли гражданство и не отзывались от флага, «его их лишили».

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что МОК «грубо попирает олимпийские идеалы», а руководство комитета вместо борьбы за права атлетов, целостность и универсальность олимпийского движения занимается «сохранением статуса, власти и финансового благополучия», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мария Плотникова
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