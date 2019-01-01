Глава Крыма поздравил чемпиона полуострова по футболу

Четвёртый чемпионат премьер – лиги Крымского футбольного союза выявил победителя – ФК «Севастополь», сообщает КИА.

«От всей души поздравляю КФС с успешным завершением сезона, благодарю команды-участницы чемпионата за большую самоотдачу, за честную и зрелищную игру. Уверен, что КФС будет и впредь развивать богатые футбольные традиции полуострова», - написал глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

Глава республики заверил, что правительство будет и впредь уделять повышенное внимание развитию профессионального и любительского футбола на полуострове.

Ранее в эфире НСН представители Крыма ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал заявление главы военного комитета НАТО показателем незнания истории и нынешних реалий Крымского полуострова.