Глава Крыма поздравил чемпиона полуострова по футболу
Четвёртый чемпионат премьер – лиги Крымского футбольного союза выявил победителя – ФК «Севастополь», сообщает КИА.
«От всей души поздравляю КФС с успешным завершением сезона, благодарю команды-участницы чемпионата за большую самоотдачу, за честную и зрелищную игру. Уверен, что КФС будет и впредь развивать богатые футбольные традиции полуострова», - написал глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.
Глава республики заверил, что правительство будет и впредь уделять повышенное внимание развитию профессионального и любительского футбола на полуострове.
Ранее в эфире НСН представители Крыма ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал заявление главы военного комитета НАТО показателем незнания истории и нынешних реалий Крымского полуострова.
«Понятно, что это уровень современного руководства НАТО и многих европейских структур. Уровень этих людей крайне невысок. Они не очень хорошо понимают и знают, что происходит на территории своих стран Евросоюза, тем более, в других странах. Они не имеют ни малейшего представления, ни о прошлом, ни о настоящем Крыма. Когда говорят о том, что несправедливо и незаконно Крым находится в составе России, как раз справедливо и законно. Несправедливо и незаконно было то, что он находился в составе Украины. Но они в эти проблемы и эти вопросы не очень глубоко вникают и делают совершенно поверхностные, неверные с точки зрения международных реалий заявления. Крым навечно в составе Российской Федерации», — заявил сенатор.
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