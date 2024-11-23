В ВОЗ подтвердили сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян

Чрезвычайный комитет по mpox накануне обсудил рост заболеваемости оспой обезьян. Гебрейесус согласился, что заболевание сохраняет статус ЧС в области общественного здравоохранения, «имеющей международное значение». ВОЗ отмечает рост числа случаев и продолжающееся географическое распространение болезни, которое требует от стран и партнеров организации принятия скоординированных мер.

Режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в августе в связи со вспышкой заболевания в Африке. По данным ВОЗ, с 1 января 2022 года по 30 сентября 24-го в 123 государствах выявили 109 699 случаев болезни и 236 смертей от mpox.

