В ВОЗ подтвердили сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян
Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в мировом здравоохранении в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян). Соответствующее решение принял генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщили в штаб-квартире ВОЗ.
Чрезвычайный комитет по mpox накануне обсудил рост заболеваемости оспой обезьян. Гебрейесус согласился, что заболевание сохраняет статус ЧС в области общественного здравоохранения, «имеющей международное значение». ВОЗ отмечает рост числа случаев и продолжающееся географическое распространение болезни, которое требует от стран и партнеров организации принятия скоординированных мер.
Режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в августе в связи со вспышкой заболевания в Африке. По данным ВОЗ, с 1 января 2022 года по 30 сентября 24-го в 123 государствах выявили 109 699 случаев болезни и 236 смертей от mpox.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru