Экс-депутата Госдумы Шеина исключили из «Справедливой России»
Экс-депутата Госдумы Олега Шеина (признан в России иноагентом) исключили из партии «Справедливая Россия-За правду». Об этом сообщила пресс-служба объединения.
Накануне Минюст России внес Шеина в реестр иностранных агентов.
«Президиум Центрального совета партии... принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области О.В. Шеина», — отмечается в сообщении.
В партии указали, что с 2022 года публичная риторика экс-депутата не соответствовала деятельности партии, Шеин демонстрировал постоянную позицию осуждения и неприятия внешней политики России, за его дискредитирующие взгляды в июне 2024 года «Справедливая Россия-За правду» объявила политику строгий выговор. Кроме того, Шеин был выведен из состава Центрального совета партии. «Справедливая Россия-За правду» отметила, что после включения экс-депутата в реестр иноагентов его нахождение в рядах партии дискредитирует ее и «наносит вред ее политическим интересам».
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