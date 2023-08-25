Глава испанской федерации футбола отказался уходить в отставку из-за поцелуя
Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что не намерен уходить в отставку из-за скандала с поцелуем, сообщает Marca.
Он признал, что действительно совершил ошибку, однако он не считает, что из-за этого должен покинуть свой пост.
«Я не собираюсь уходить в отставку! Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — заключил Рубиалес.
Инцидент произошёл после финала чемпионата мира по футболу среди женщин, где сборная Испании впервые выиграла главный трофей. На церемонии награждения Рубиалес начал обнимать и целовать спортсменок национальной сборной в щеки, а 33-летнюю Дженнифер Эрмосо поцеловал в губы, объяснив своё поведение эмоциями.
Ранее сама футболистка отметила, что ей не понравился поступок Рубиалеса, однако она не считает произошедшее заслуживающим особого внимания, заявив, что этот поцелуй «останется анекдотом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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