Певица Алсу занялась биатлоном
Российская исполнительница Алсу Абрамова (более известна как Алсу) начала заниматься биатлоном. Об этом она заявила в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).
Певица призналась, что пообещала себе в 2025 году попробовать нечто новое. «Сегодня будем ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть», — призналась певица.
Ранее адвокат бывшего мужа Алсу предпринимателя Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что певица приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru