Певица Алсу занялась биатлоном

Певица призналась, что пообещала себе в 2025 году попробовать нечто новое. «Сегодня будем ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть», — призналась певица.

Ранее адвокат бывшего мужа Алсу предпринимателя Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что певица приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

