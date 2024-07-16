Глава ФТАР: Игры дружбы перенесены на 2025 год
16 июля 202412:49
Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в сентябре, перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
«Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные», — рассказал руководитель ФТАР на пресс-конференции в Новосибирске.
Игры дружбы запланированы на 15-29 сентября, они должны пройти в Москве и Екатеринбурге, напоминает RT. Ранее СМИ сообщали о возможном переносе соревнований на следующий год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru