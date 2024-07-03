На вершине Эльбруса установили флаг Игр дружбы
Флаг Всемирных игр дружбы установили на вершине Эльбруса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
Символ игр установил на вершине генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. Восхождение на Эльбрус длилось несколько дней, группа с Сорокиным в составе поднялась на вершину по северному склону, который считается для непрофессиональных альпинистов наиболее сложным.
«Рад покорить главную вершину Европы и надеюсь, что Всемирные игры дружбы покорят сердца миллионов поклонников спорта по всей планете», — подчеркнул Сорокин.
Всемирные игры дружбы запланированы на 15-29 сентября, они пройдут в Москве и Екатеринбурге, пишет RT.
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