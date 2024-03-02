Глава ФИФА выступил против введения синих карточек
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения в правила игры синих карточек. Об этом сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис.
Как отметил Инфантино, ФИФА категорически против таких изменений.
«Ни за что», — подчеркнул президент федерации.
Ранее СМИ сообщили о грядущем начале тестирования синих карточек в футболе, которые будут показывать за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения. Получившего такую карточку игрока удалят с поля на 10 минут. Две синие карточки в одной игре приравняют к удалению, футболисту покажут красную карточку. Отмечалось, что новинку протестируют в женском футболе, среди молодежных команд, в соревнованиях низших лиг. Позже ФИФА назвала разговоры о внедрении синих карточек преждевременными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru