Глава ФИФА выступил против введения синих карточек

Как отметил Инфантино, ФИФА категорически против таких изменений.

«Ни за что», — подчеркнул президент федерации.

Ранее СМИ сообщили о грядущем начале тестирования синих карточек в футболе, которые будут показывать за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения. Получившего такую карточку игрока удалят с поля на 10 минут. Две синие карточки в одной игре приравняют к удалению, футболисту покажут красную карточку. Отмечалось, что новинку протестируют в женском футболе, среди молодежных команд, в соревнованиях низших лиг. Позже ФИФА назвала разговоры о внедрении синих карточек преждевременными.

