Глава ФИФА допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает возможным участие российской сборной в следующем мировом турнире. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Будет видно», - сказал Инфантино на полях Генассамблеи ООН.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году. Хозяевами турнира станут США, Мексика и Канада.
Российская сборная опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА и уступила место команде Эквадора. Лидером стала национальная команда Аргентины.
Национальную футбольную сборную России отстранили от международных соревнований после начала спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru