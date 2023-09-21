Глава ФИФА допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает возможным участие российской сборной в следующем мировом турнире. Об этом он сообщил РИА Новости.

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«Будет видно», - сказал Инфантино на полях Генассамблеи ООН.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году. Хозяевами турнира станут США, Мексика и Канада.

Российская сборная опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА и уступила место команде Эквадора. Лидером стала национальная команда Аргентины.

Национальную футбольную сборную России отстранили от международных соревнований после начала спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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