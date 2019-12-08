Президент ЦСКА обвинил главу футбольных судей РФ во взяточничестве

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер после ничьей с «Краснодаром» (1:1) назвал судейство в российском футболе «издевательством» и «насмешкой над здравым смыслом». Он эмоционально обрушился на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

В ходе матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» 7 декабря бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым ряд спорных решений не в пользу армейцев. При этом подсказки видеоассистентов системы ВАР не помогли.