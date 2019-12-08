Президент ЦСКА обвинил главу футбольных судей РФ во взяточничестве
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер после ничьей с «Краснодаром» (1:1) назвал судейство в российском футболе «издевательством» и «насмешкой над здравым смыслом». Он эмоционально обрушился на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
В ходе матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» 7 декабря бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым ряд спорных решений не в пользу армейцев. При этом подсказки видеоассистентов системы ВАР не помогли.
Гинер счел судейство в этом матче беспределом и потребовал от Егорова незамедлительно уволиться.
«Всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересёк. Таких людей надо сажать в тюрьму. Уверен, он берёт деньги за то, чтобы наши арбитры так судили», - приводит заявление Гинера Championat.com.
К судейству в матчах Российской футбольной премьер-лиги есть претензии и у других команд, причем не только у московских (например, у «Спартака»), но и, например, у «Оренбурга». Комментируя возможность ухода Владимира Федотова с поста тренера этого клуба, президент «Оренбурга» Кияев предположил, что специалист просто устал бороться с необъективными, на его взгляд, решениями арбитров.
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