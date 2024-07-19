Гимнастку из Японии отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь

По данным издания, причина дисквалификации - курение и употребление алкоголя. Мияте в настоящее время 19 лет, а законы Японии запрещают лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.

«Мията призналась, что пила и курила один раз с конца июня после возвращения в Токио с тренировочной базы команды в Монако», — говорится в публикации.

Сама гимнастка заявила, что употребляла алкоголь «из-за большого эмоционального давления».

Ранее игрок в настольный теннис из Владимира Василий Филатов был лишён права участвовать в соревнованиях в течении шести месяцев за публичное употребление спиртосодержащего напитка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

