Гимнастку из Японии отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь
Капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мията была отстранена от участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом Kyodo.
По данным издания, причина дисквалификации - курение и употребление алкоголя. Мияте в настоящее время 19 лет, а законы Японии запрещают лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.
«Мията призналась, что пила и курила один раз с конца июня после возвращения в Токио с тренировочной базы команды в Монако», — говорится в публикации.
Сама гимнастка заявила, что употребляла алкоголь «из-за большого эмоционального давления».
Ранее игрок в настольный теннис из Владимира Василий Филатов был лишён права участвовать в соревнованиях в течении шести месяцев за публичное употребление спиртосодержащего напитка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru