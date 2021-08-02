Гимнастка Мельникова заняла третье место на Олимпиаде в вольных упражнениях
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио в вольных упражнениях, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
В финале россиянка набрала 14,166 балла. Столько же у представительницы Японии Маи Мураками, которой также вручат бронзовую медаль. Лучшей стала американка Джейд Кэри (14,366 балла), второе место у итальянки Ванессы Феррари (14,200 балла).
Ранее на летних Олимпийских играх в Токио Мельникова заняла третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в личном многоборье, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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