Гимнастка Мельникова: Симона Байлз может побить рекорд Латыниной на Играх в Париже

Мельникова отметила, что для Байлз вполне реально побить рекорд Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей. По ее мнению, Байлз является фавориткой этой Олимпиады.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Байлз пришлось сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем. Золотых медалей Игр у нее пока нет. Советская гимнастка Латынина является девятикратной чемпионкой Олимпийских игр.

Ранее МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

