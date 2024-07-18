Гимнастка Мельникова: Симона Байлз может побить рекорд Латыниной на Играх в Париже

Американская гимнастка Симона Байлз прекрасно готова к Олимпийским играм в Париже и может даже побить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, заявила олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Мельникова отметила, что для Байлз вполне реально побить рекорд Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей. По ее мнению, Байлз является фавориткой этой Олимпиады.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Байлз пришлось сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем. Золотых медалей Игр у нее пока нет. Советская гимнастка Латынина является девятикратной чемпионкой Олимпийских игр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарижОлимпиадаСпортивная Гимнастика

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