Гимнастка Мельникова: Симона Байлз может побить рекорд Латыниной на Играх в Париже
Американская гимнастка Симона Байлз прекрасно готова к Олимпийским играм в Париже и может даже побить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, заявила олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Мельникова отметила, что для Байлз вполне реально побить рекорд Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей. По ее мнению, Байлз является фавориткой этой Олимпиады.
На Олимпиаде 2020 года в Токио Байлз пришлось сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем. Золотых медалей Игр у нее пока нет. Советская гимнастка Латынина является девятикратной чемпионкой Олимпийских игр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru