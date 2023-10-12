Гимнастка Чусовитина заявила о планах отобраться на Олимпиаду в 48 лет

Чусовитина приняла участие в Азиатских играх, проходивших в Ханчжоу 23 сентября-8 октября. Гимнастка призналась, что болела «все лето», не могла прийти в себя перед соревнованиями. В итоге 48-летняя Чусовитина заняла четвертое место в опорном прыжке.

«На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году», — отметила спортсменка.

По словам Чусовитиной, в феврале следующего года начнется квалификация на Олимпиаду, к играм допустят трех лучших спортсменок по итогам Кубков мира по спортивной гимнастике.

«Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — добавила гимнастка.

