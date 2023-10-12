Гимнастка Чусовитина заявила о планах отобраться на Олимпиаду в 48 лет
Гимнастка, выступающая за Узбекистан олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина заявила о намерении отобраться на Игры 2024 года в Париже. Об этом спортсменка рассказала «МК».
Чусовитина приняла участие в Азиатских играх, проходивших в Ханчжоу 23 сентября-8 октября. Гимнастка призналась, что болела «все лето», не могла прийти в себя перед соревнованиями. В итоге 48-летняя Чусовитина заняла четвертое место в опорном прыжке.
«На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году», — отметила спортсменка.
По словам Чусовитиной, в феврале следующего года начнется квалификация на Олимпиаду, к играм допустят трех лучших спортсменок по итогам Кубков мира по спортивной гимнастике.
«Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — добавила гимнастка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru