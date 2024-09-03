Гимнаст Далалоян опроверг, что снялся с Кубка России из-за недостатка мотивации
Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян опроверг заявление старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко о том, что он снялся с Кубка России из-за нехватки мотивации. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ранее Родиненко предположила, что гимнаст отказался от участия в Кубке России, так как он должен был стать этапом подготовки к международному турниру Игр Дружбы, которые были намечены на осень 2024 года. Однако затем их перенесли на 2025 год.
Далалоян отметил, что ему не приходится искать дополнительную мотивацию, ведь спорт – это его жизнь и дело, которое он любит. Он пояснил, что снялся с Кубка России, так как участие в Играх БРИКС и экстремальное шоу «Титаны» отняло у него очень много сил.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова заявила, что Олимпиада утратила для нее свое значение и статус, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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