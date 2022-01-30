Гимнаст Артур Далалоян опроверг уход из большого спорта

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру, это не так, меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, и впереди нас ждет много больших турниров», - написал спортсмен.

Ранее 26 июля российские гимнасты Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский и Никита Нагорный впервые за четверть века выиграли золотые олимпийские медали в командном многоборье. Таким образом, общее количество медалей, завоеванных российскими спортсменами в Токио, достигло 51. В их числе 12 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых.