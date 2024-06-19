Гильермо Абаскаль возглавил тренерский штаб испанской «Гранады»
19 июня 202420:04
Бывший главный тренер московского «Спартака», испанский футбольный специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду», сообщается на сайте клуба из Испании.
Соглашение с ним рассчитано на один сезон с опцией продления контракта ещё на один сезон в случае успеха. Перед новым главным тренером поставлена задача вернуть команду в высший дивизион чемпионата Испании. В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее, 20-е место, в Примере и вылетела в Сегунду.
Ранее «Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru