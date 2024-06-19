Гильермо Абаскаль возглавил тренерский штаб испанской «Гранады»

Бывший главный тренер московского «Спартака», испанский футбольный специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду», сообщается на сайте клуба из Испании.

Серб Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака»

Соглашение с ним рассчитано на один сезон с опцией продления контракта ещё на один сезон в случае успеха. Перед новым главным тренером поставлена задача вернуть команду в высший дивизион чемпионата Испании. В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее, 20-е место, в Примере и вылетела в Сегунду.

Ранее «Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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