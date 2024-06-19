Гильермо Абаскаль возглавил тренерский штаб испанской «Гранады»

Соглашение с ним рассчитано на один сезон с опцией продления контракта ещё на один сезон в случае успеха. Перед новым главным тренером поставлена задача вернуть команду в высший дивизион чемпионата Испании. В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее, 20-е место, в Примере и вылетела в Сегунду.

Ранее «Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

