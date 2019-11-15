Гилерме, Акинфеев или Ласицкене. Сборная России выбирает вратаря на Евро-2020
В этом выпуске НСН-СПОРТ футбольный комментатор Виктор Гусев оценивает шансы сборной России обыграть сильнейшую команду мира. И он как всегда оптимистичен.
Суббота – день большого футбола. Завтра в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с лучшей командой мира – Бельгией.
Задачу выхода в финальную часть Евро-2020 россияне выполнили, но именно в матчах с грандами и можно понять, чего стоит наша команда, на что нам можно рассчитывать на чемпионате Старого Света.
На групповом этапе мы обыграли всех соперников - от Кипра до Казахстана. Но на фоне бельгийцев они выглядит как карлики в стране великанов. Известный футбольный оптимист, комментатор, журналист Виктор Гусев предположил в эфире НСН, что россиянам по силам и сильнейшая сборная мира.
«Думаю, что бельгийцы – самый сильный соперник, мы им проиграли 1:3. Мой прогноз будет таким: мы не проиграем. Возможна ничья, можем выиграть, но счет будет таким, что набранных очков не хватит нам, чтобы занять первое место в группе. Это будет хорошим исходом, мы покажем, что можем играть с грандами, потому что Бельгия – первая команда мира. Такой у меня оптимистичный прогноз», - считает Виктор Гусев.
Самый обсуждаемый вопрос сегодня – это вратарь. Станислав Черчесов непреклонен: «На данный момент Гилерме — наш голкипер номер один». Но бразилец с русским паспортом дал в себе усомниться — допустил результативные ошибки в играх против «Спартака» и «Ювентуса», оба раза его «Локо» проиграл. На этот факт Виктор Гусев не мог не обратить внимание.
«Не хочу сказать, что я провидец, но когда Черчесов стал собирать сборную, а Акинфеев сказал, что уходит, меня спросили про слабое место. Я сразу ответил, что это Гилерме и Лунев. Лунева уже нет. Гилерме нестабилен, желаю ему удачи. Наверное, Черчесов его поставит в матч е с Бельгией. У нас в чемпионате хорошая сильная линия вратарей, но в сборной нет такого человека, как Акинфеев, который мог бы стать лидером в этой ситуации», - констатировал Виктор Гусев.
А околофутбольный мир уже вовсю гудит слухами: в сборную возвращается Игорь Акинфеев. Возобновить карьеру его лично уговаривает Черчесов.
Самая знаменитая на данный момент российская легкоатлетка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене опубликовала видео, на котором она, находясь в воротах, отбивает ногой мяч, и сопроводила его подписью: «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернётся к Евро-2020, могу попробовать сыграть».
В общем, у Станислава Черчесова выбор есть. Нужно только сделать его правильно.
Кроме шуток, уже определились 10 из 24 участников Евро-2020. Это команды Турции, Франции, Англии и Чехии, Италии, Польши, Испании и Украины, Бельгии и России.
Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге. Финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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