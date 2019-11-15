Гилерме, Акинфеев или Ласицкене. Сборная России выбирает вратаря на Евро-2020

Суббота – день большого футбола. Завтра в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с лучшей командой мира – Бельгией.

Задачу выхода в финальную часть Евро-2020 россияне выполнили, но именно в матчах с грандами и можно понять, чего стоит наша команда, на что нам можно рассчитывать на чемпионате Старого Света.

На групповом этапе мы обыграли всех соперников - от Кипра до Казахстана. Но на фоне бельгийцев они выглядит как карлики в стране великанов. Известный футбольный оптимист, комментатор, журналист Виктор Гусев предположил в эфире НСН, что россиянам по силам и сильнейшая сборная мира.

«Думаю, что бельгийцы – самый сильный соперник, мы им проиграли 1:3. Мой прогноз будет таким: мы не проиграем. Возможна ничья, можем выиграть, но счет будет таким, что набранных очков не хватит нам, чтобы занять первое место в группе. Это будет хорошим исходом, мы покажем, что можем играть с грандами, потому что Бельгия – первая команда мира. Такой у меня оптимистичный прогноз», - считает Виктор Гусев.

Самый обсуждаемый вопрос сегодня – это вратарь. Станислав Черчесов непреклонен: «На данный момент Гилерме — наш голкипер номер один». Но бразилец с русским паспортом дал в себе усомниться — допустил результативные ошибки в играх против «Спартака» и «Ювентуса», оба раза его «Локо» проиграл. На этот факт Виктор Гусев не мог не обратить внимание.