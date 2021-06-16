Франция начинает Евро-2020 с победы над Германией
Франция обыграла Германию в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча, проходившая в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Отмечается, что единственным голом в ходе встречи стал мяч в свои ворота, который забил Матс Хуммельс на 20-й минуте.
Также рефери отменил два гола сборной Германии, поскольку в обоих случаях ворота были взяты из положения "вне игры". Сборная Франции носит титул действующего чемпиона мира.
Французская команда набрала 3 балла, она поднялась на 2-е место турнирной таблицы группы F. Германия расположилась на 3-м месте. В группе также находятся сборные Португалии и Венгрии.
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