Германия спасла матч с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Венгрии по футболу в среду вечером чуть не преподнесла главную сенсацию Евро-2020.
Сборная Германии за шесть минут до конца матча, проходившего на «Арене Мюнхен», уступала венграм 1:2, однако гол Леона Горецки позволил фавориту спастись от вылета с Чемпионата Европы.
Ничья 2:2 позволила Германии набрать 4 очка и занять в группе второе место, а Венгрия с 2 очками осталась четвертой.
Венгры дважды вели в счете. Адам Солои вывел команду вперед на 11-й минуте, и первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу восточноевропейской сборной.
На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, однако через две минуты Ондраш Шефер вновь вывел Венгрию вперед.
В случае победы над немцами венгры выходили в плей-офф, однако для того, чтобы сотворить чудо, им не хватило нескольких минут.
В другом матче Группы «F» Франция и Португалия сыграли вничью 2:2. Французы набрали 7 очков и заняли первое место в группе, Португалия с 4 очками также вышла в плей-офф с третьего места.
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