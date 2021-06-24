Германия спасла матч с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Венгрии по футболу в среду вечером чуть не преподнесла главную сенсацию Евро-2020.

Сборная Германии за шесть минут до конца матча, проходившего на «Арене Мюнхен», уступала венграм 1:2, однако гол Леона Горецки позволил фавориту спастись от вылета с Чемпионата Европы.

Ничья 2:2 позволила Германии набрать 4 очка и занять в группе второе место, а Венгрия с 2 очками осталась четвертой.

Венгры дважды вели в счете. Адам Солои вывел команду вперед на 11-й минуте, и первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу восточноевропейской сборной.

На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, однако через две минуты Ондраш Шефер вновь вывел Венгрию вперед.

В случае победы над немцами венгры выходили в плей-офф, однако для того, чтобы сотворить чудо, им не хватило нескольких минут.

В другом матче Группы «F» Франция и Португалия сыграли вничью 2:2. Французы набрали 7 очков и заняли первое место в группе, Португалия с 4 очками также вышла в плей-офф с третьего места.

