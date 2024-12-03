Георгий Джикия назвал причину ухода из «Спартака»
Выступающий за футбольный клуб «Химки» Георгий Джикия в ролике на YouTube-канале «Smol Talk» заявил, его решение покинуть столичный «Спартак» было вынужденным.
Он пояснил, что его уход был связан с отсутствием инициативы со стороны клуба, который не стал продлевать трудовой договор.
«Мне не было ничего предложено. Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы 100% договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в «Спартаке», - сказал защитник.
Джикия добавил, что уважает решение команды, добавив, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается.
Ранее команда «Химки» уступила в гостях екатеринбургскому «Уралу» в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России по футболу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru