Георгий Джикия назвал причину ухода из «Спартака»

Он пояснил, что его уход был связан с отсутствием инициативы со стороны клуба, который не стал продлевать трудовой договор.

«Мне не было ничего предложено. Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы 100% договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в «Спартаке», - сказал защитник.

Джикия добавил, что уважает решение команды, добавив, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается.

Ранее команда «Химки» уступила в гостях екатеринбургскому «Уралу» в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России по футболу, сообщает RT.

