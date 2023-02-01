Генсек Федерации киокушин РФ погиб в Донбассе
Генеральный секретарь Федерации киокушин (разновидность карате) России Сергей Увицкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.
Увицкий принимал участие в спецоперации в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз». По данным федерации, он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.
Федерация Киокушин России выразила соболезнования родным и близким своего генсекретаря и всем, кто его знал. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Сергею Увицкому был 41 год, он имел чёрный пояс, второй дан, двукратный призёр чемпионата Европы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
- Бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыли в Волгограде
- Польский военный оценил сроки подготовки ВСУ для работы с Leopard
- Турция предупредила о рисках обслуживания самолетов российских авиакомпаний
- Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО
- СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на млрд долларов
- Десант ВСУ уничтожили на Херсонском направлении у озера Круглик
- Матвиенко: Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился
- Минобороны: Войска РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
- Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru