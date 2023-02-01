Генсек Федерации киокушин РФ погиб в Донбассе

Генеральный секретарь Федерации киокушин (разновидность карате) России Сергей Увицкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.

Увицкий принимал участие в спецоперации в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз». По данным федерации, он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

Федерация Киокушин России выразила соболезнования родным и близким своего генсекретаря и всем, кто его знал. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Сергею Увицкому был 41 год, он имел чёрный пояс, второй дан, двукратный призёр чемпионата Европы.

