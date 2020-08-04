Гендиректор ЦСКА не «раскололся» о возможной отставке главы РПЛ Прядкина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев откликнулся на слухи о возможном скором уходе Сергея Прядкина с должности президента Российской премьер-лиги. По словам главы московского футбольного клуба, это совершенно новые сведения.

«Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было», - заявил Бабаев «Чемпионату». Гендиректор армейцев считает, что в ЦСКА знали бы об этом, если бы ситуация соответствовала муссируемым слухам.

Ранее в средствах массовой информации появились утверждения о том, что на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы собираются вынести Прядкину вотум недоверия, отмечает RT.

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Сергей Прядкин стал во главе РПЛ в ноябре 2007 года. Сообщается, что инициаторами его отставки стали клубы, которые выражают недовольство тем, каким образом были проведены заключительные туры чемпионата России-2019/20 после вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавируса.

При этом утверждается, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков не собирается каким-либо образом вмешиваться в эту ситуацию и поддерживать Прядкина.

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Фото: pfc-cska.com
ТЕГИ:ОтставкаФутболЦСКА
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