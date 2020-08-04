Гендиректор ЦСКА не «раскололся» о возможной отставке главы РПЛ Прядкина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев откликнулся на слухи о возможном скором уходе Сергея Прядкина с должности президента Российской премьер-лиги. По словам главы московского футбольного клуба, это совершенно новые сведения.

«Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было», - заявил Бабаев «Чемпионату». Гендиректор армейцев считает, что в ЦСКА знали бы об этом, если бы ситуация соответствовала муссируемым слухам.

Ранее в средствах массовой информации появились утверждения о том, что на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы собираются вынести Прядкину вотум недоверия, отмечает RT.