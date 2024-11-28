Гендиректор «Црвены Звезды» спел «Катюшу» в честь победы в матче Лиги чемпионов

Счет в матче открыли гости уже на 5 минуте. Однако хозяева сравняли его спустя семь минут. На 31 минуте «Црвена Звезда» вышла вперед. Разгром гостей наступил во втором тайме.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эта победа стала первой для белградского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Который проводится по новой системе. С тремя очками «Црвена» поднялась на 31 строчку в общей турнирной таблице. «Штутгарт» имеет в своем активе четыре балла и располагается пока на 27 позиции.

