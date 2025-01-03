Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии
Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поддержал идею объединить чемпионаты России и Белоруссии. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По его словам, в этом случае следует турнир, в котором будут участвовать «минимум 18 команд» или больше.
Также Мелик-Гусейнов предложил при объединении закрыть лигу.
«Тогда у команд будет больше манёвров и возможностей, чтобы показывать красивый футбол», — заключил он.
Ранее РФС принял решение отстранить от футбольной деятельности пятерых действующих и бывших игроков клуба «Пари Нижний Новгород-М» за организацию договорных матчей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru