В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ

Вице‑президент эмиратской федерации Хамел Аль Кубаиси заявил, что в ОАЭ развивают хоккей и в стране существует «несколько хоккейных лиг».

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) он не исключил появления в ней команды из ОАЭ.

«В скором будущем... мы смогли бы осуществить... и клуб из ОАЭ в самом деле появится в системе КХЛ», — заключил Аль Кубаиси.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ, сообщает RT.