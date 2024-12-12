В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом «Матч ТВ».
Вице‑президент эмиратской федерации Хамел Аль Кубаиси заявил, что в ОАЭ развивают хоккей и в стране существует «несколько хоккейных лиг».
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) он не исключил появления в ней команды из ОАЭ.
«В скором будущем... мы смогли бы осуществить... и клуб из ОАЭ в самом деле появится в системе КХЛ», — заключил Аль Кубаиси.
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ, сообщает RT.
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