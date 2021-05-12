Клубы «Оренбург» и «Алания» не пустили в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград) и «Торпедо» (Москва) играть в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что вопрос лицензирования команд рассматривался на заседании апелляционного комитета, где было решено выдать самарцам, калининградцам и москвичам лицензии РФС I.

При этом клубам «Оренбург» (Оренбург) и «Алания» (Владикавказ) в допуске в РПЛ отказали. Претензии РФС к данным командам связаны со стадионами. В частности, «Газовик» в Оренбурге вмещает всего семь с половиной тысяч зрителей, что не соответствует регламенту РПЛ, а во Владикавказе на спортивной арене идёт реконструкция.

Ранее спортивный директор ФК «Оренбург» Дмитрий Андреев не исключил, что клуб подаст жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), если РФС не выдаст лицензию для РПЛ, сообщает RT. По его словам, команда исправила проблемы, которые раньше возникали на домашнем стадионе.

